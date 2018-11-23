Doğum oranının en çok ve en az olduğu ülkeler belli oldu

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelerin ortalama doğurganlık oranını konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Küresel Hastalık Yükü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyada en fazla doğurganlık oranının 7,1 ortalamayla Nijer'de olduğu görüldü. Nijer'i 6,7 doğurganlık oranıyla Çad ikinci sıradan takip ederken, 6,1 oranıyla da Somali üçüncü sıradan izledi. Buna karşın kadınların en az çocuk sahibi olduğu ülke, ortalama 1 çocuk ile Kıbrıs ve Tayvan olarak kayıtlara geçti. Kıbrıs ve Tayvan'dan sonra ise en az doğurganlık oranına sahip ülkeler 1,2 oranıyla Güney Kore, Andorra ve Porto Riko oldu. Veriler 2017 yılını yansıtırken, Türkiye'de doğurganlık hızının 2,7 olduğu anlaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilerde, 2016'da 2,11 olan doğurganlık oranının 2015 yılında ise 2,15 olduğu görüldü.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılı içerisindeki doğum konulu haberler incelendiğinde, 87 bin 671 yansımanın yazılı mecralarda yer aldığı görüldü. Geçtiğimiz yıl doğum başlığı altında 102 bin 768 haber çıkışı görülürken, 2016 yılındaki haber sayısı ise 99 bin 124 olduğu belirlendi.