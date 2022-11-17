Doğup büyüdüğü mahallede ihtiyaç sahiplerine kol kanat oldu

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde oturan 28 yaşındaki Serdar Mayda kendi imkanları dahilinde mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Otogalerici olarak hayatını sürdüren ve kazandığı para ile doğup büyüdüğü mahalle sakinlerine destek olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu anlatan Mayda, ''Karınca kararınca aile fertlerimiz ve zaman zaman akrabalarımızın da destekleri ile eski mahallemizde yardıma muhtaç komşularımızla sürekli olarak gıda kolisi yardımı yapmaktayım" dedi.

Muhsin Taş

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