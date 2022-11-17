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Doğup büyüdüğü mahallede ihtiyaç sahiplerine kol kanat oldu

Doğup büyüdüğü mahallede ihtiyaç sahiplerine kol kanat oldu
Doğup büyüdüğü mahallede ihtiyaç sahiplerine kol kanat oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde daha önce ikamet eden hayırsever bir vatandaş doğup büyüdüğü mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolileri ve okula giden öğrenci gençlerinde eğitim masraflarını karşılıyor.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde oturan 28 yaşındaki Serdar Mayda kendi imkanları dahilinde mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Otogalerici olarak hayatını sürdüren ve kazandığı para ile doğup büyüdüğü mahalle sakinlerine destek olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu anlatan Mayda, ''Karınca kararınca aile fertlerimiz ve zaman zaman akrabalarımızın da destekleri ile eski mahallemizde yardıma muhtaç komşularımızla sürekli olarak gıda kolisi yardımı yapmaktayım" dedi.

Muhsin Taş

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