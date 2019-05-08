Doğuş Balbay: 'Aç ve istekli bir şekilde İspanya'ya gideceğiz'

Tam 18 yıl aradan sonra İspanya'da düzenlenecek Final-Four'a, Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve CSKA Moskova'dan sonra adını yazdıran Anadolu Efes, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. 8 yıldır Efes'te forma giyen Kaptan Doğuş Balbay, zorlu Avrupa serüveni ve Final-Four hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süre böyle bir başarıya aç olduklarını belirten Balbay, “18 yıldır bir özlem vardı kulübümüzde. Böyle bir başarıya ulaşmak uzun süre beklediğimiz bir şeydi. Birkaç kez Final-Four kapısından döndük ama bu yıl çok farklıydı. Adım adım ilerledik hedeflerimize. İlk hedefimiz Play-Off. Sonraki hedefimiz ev sahibi avantajını yakalamaktı. Büyük bir özlem vardı; oyuncusuyla, ekibiyle çalışanlarıyla. Her zaman bu kapının eşiğinden dönmek hayal kırıklığı olmuştu bizde. Bu yıl Final-Four'a kalmamız bizi çok rahatlattı. Hedefimize ulaşmanın verdiği özgüven ve gurur da var. Rakibimiz Fenerbahçe. Şanslarımız eşit. Bu sene oynadığımız maçlarda bunu gösterdik. Final-Four'un kazananı Türk basketbolu olacak. Avrupa'nın zirvesindeki en iyi 4 takımından ikisinin Türk takımı olması büyük gurur verici. Bir takım final oynayacak. Bu sevindiriyor bizi. Gönül ister ki bu takım Anadolu Efes olsun. Aç ve istekli bir şekilde İspanya'ya giderek, Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz” dedi.

“Bizim konsantre olduğumuz tek şey kendimiz”

Balbay, Final-Four'un ilk maçında final bileti almak için parkeye çıkacakları Fenerbahçe Beko'da yaşanan sakatlıkların kendilerini ilgilendirmediğini ifade ederek, “Bunlara çok takılmamak lazım. Sporda böyle üzücü sakatlıklar olabiliyor. Burada bizim ne yapacağımız ve nasıl hazırlanacağımız önemli. Bu tür olaylara takım olarak takılmamak lazım. Fenerbahçe'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğu ortada. Sakatları olmasına rağmen onların yerini doldurabilecek kalitede oyunculara sahipler. Bizim sahada ne yapacağımız önemli. Bizim konsantre olduğumuz tek şey kendimiz” yorumunu yaptı.

“Efes ruhunu yeniden yakaladık”

Geçen sene Euroleague'de son sırada olan bu sene ise Final-Four'a kalan Anadolu Efes'teki değişim hakkında konuşan Balbay, “Kadro değişimi büyük etken oldu. Bu sene 9 oyuncu katıldı ve onların kalitesi ve tecrübesi bizim adaptasyon sürecini en kısa zamana indirdi. Efes ruhunu yansıttık. Taraftarın getirdiği desteği saha içinde gösterdik. O ruhu yeniden yakaladık. Oyuncularımızın kalitesi ve özgüvenleri, sezon başındaki hedeflerimize kendilerini adamaları çok önemliydi. Artık öyle bir noktaya geldik ki kim ne yapacağını çok iyi biliyor. Yeri gelen çok az oynadı yeri gelen 40 dakika saha kaldı. Hiç kimse itirazda bulunmadı ve işini yaptı. Her maçın kahramanı ve hikayesi farklıydı. Benchin derinliği de bize katkı sağladı. Şimdi bunu kupa ile taçlandırmak istiyoruz” dedi.

“Barcelona'dan daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk”

Barcelona ile oynanan Play-Off serisi hakkında da konuşan milli basketbolcu, “Bu sene kafamızda hiçbir soru işareti yoktu. Barcelona'dan daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. Deplasmanda da başladıkları gibi maçı bitireceklerine inanmıyorduk. Beşinci maçta burayı dolduran 15 bin taraftar ve televizyonun başında milyonlarca insanın desteğini arkamızda hissettik. Belki de hayırlısı seriyi buraya taşımaktı. Son maçı kaybedeceğimizi hiçbir zaman düşünmedik. Her zaman Final-Four'a kenetlenmiştik. Bizim saha içinde ve saha dışında çok güzel bir arkadaşlığımız var. Barcelona serisinde stresli geçen bir 8 gün oldu ama kafamızda hiçbir soru işareti olmadı. Oradaki ilk maçımızda ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. İkinci maçta işler yolunda gitmedi ama kararlı olarak yola devam ettik. Her ne kadar Play-Off serisi stresli geçse de tünelin ucunda ışığı gördük. Çok zorlu maçları geçtik. 5 maçlık Play-Off serisi zordu. Sezonun geneline baktığımızda içeride ve dışarıda güzel bir mücadele gösterdik” ifadelerini kullandı.

“Finalde kimin geleceği çok önemli değil”

İspanya'da dört takımın da şanslarını eşit gördüğünü belirten Balbay, “Final-Four'a kalmamızın ardından takımda bir rahatlık oldu. Çünkü bir özlem vardı. Orada ne yapacağımız çok önemli. Bence şanslarımız eşit. Önce Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Finalde CSKA veya Real Madrid ile oynayacağız. Bu takımlarla sezon içinde de oynadık. Bazen istediğimiz sonuçları alamadık ama nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik. Final-Four'da işler kolay olmayacak. Her maça ayrı konsantre olacağız. Önceliğimiz Fenerbahçe maçı. Sonra finalde kimin geleceği çok da önemli değil” açıklamasını yaptı.

“Bu takım çok özel”

8 yıl boyunca formasını giydiği Anadolu Efes'te hiçbir sezon ayrım yapamayacağının altını çizen Balbay, “Oynadığım her takımda düzgün insanlar vardı. Anadolu Efes'in kültürü de ayakları yere basan, karakterli ve kariyerli oyuncularla oynamak. Bu takımları birbirinden ayırmak çok zor. Bu takım çok özel. Güzel bir arkadaşlık ortamı ve birliktelik var. Her maçın ayrı hikayesi olduğu gibi bu sene de bu takımla Final-Four'a kaldık. 8 yıldır bu takımdayım. Hiçbir koçu ve oyuncuyu ayırt edemem” şeklinde konuştu.

“Sezon başından beri agresif yapımızı sahaya yansıttık”

Sezonun genelinde saha içinde hücum ve savunmayı doğru orantıda yaptıklarını dile getiren Balbay, “Savunmamızı besleyerek hücumda akış yaptık. Her şey savunma ile başlıyor ama maçta hücumla bitiremezseniz işler tepetaklak olabiliyor. Bunu bu sene çok iyi yaptık. Sezon başından beri agresif yapımızı sahaya yansıttık. Hücum ve müdafaa dengesini çok iyi yaptık. Her zaman müdafaamız ön planda oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Baba olmaya da hazırlanan tecrübeli oyuncu en büyük hayalinin doğacak çocuğunu Euroleague kupasının içine koymak olduğunu belirterek, “Kısmetse inşallah kupayı alırız da oğlumu kupanın içine oturturum. İkisi de olursa inanılmaz bir tecrübe olacak benim için” diye konuştu.

THY Euroleague Play-Off serisinde Barcelona'yı 3-2'lik seri sonunda eleyen Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ve Real Madrid'in ardından Final-Four biletini almıştı. 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek turnuvada Efes, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ile final bileti almak için mücadele edecek.

Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş