Doğuş Üniversitesi Aşçılık Programı akredite edildi

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Ön Lisans Programı'nın akreditasyon başvurusu, yapılan incelemeler doğrultusunda kabul edildi. Üniversitenin aşçılık programına, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 'turizm' alanında yetkilendirdiği tek kuruluş özelliğine sahip TURAK tarafından akreditasyon belgesi verildi. Elde edilen başarının simgesi olan akreditasyon belgesi ve plaketi, TURAK ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından, üniversitenin Dudullu kampüsünde Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan'a takdim edildi.

2022-2027 yılları arasında 3+3 olmak üzere 6 yıllık geçerliliği olan akreditasyon 'tam akreditasyon' olarak değerlendirildi. İlk üç yıl bittikten sonra yapılacak ara değerlendirme ile akredite 3 yıl daha devam edecek.

"Son derece başarılı bulundu"

Tüm akademik ve idari kadroyu tebrik eden TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, “6 yıllık bir akreditasyon alınması çok büyük bir başarı. Normal koşullarda Türkiye'deki okulların evrensel kriterler çerçevesinde bir takım eksiklikleri bulunuyor. Ancak Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Ön Lisans Programı yapılan değerlendirmede, yapmış olduğu çalışmalarla akademik ve idari açısından son derece başarılı bulundu” dedi.

Aşçılık ve gastronominin Türkiye'nin yükselen bir değeri olduğunu ifade eden Tuna, “Türkiye'de de son yıllarda gittikçe yükselen bir ivmeye sahip. Çok sayıda okul açıldı. Eğitim kurumlarının sayısı ve niteliğinin artması sektörü ciddi şekilde destekliyor. Sektörde Türk mutfağının öncelikle ulusalda sonrasında ise uluslararası platformlarda kalitesi ve tanınırlığı çok daha yüksek düzeylere gelecektir” diye konuştu.

“Eğitim kalitemiz ödüllendirildi”

“Bizim için çok önemli bir başarı” diyerek sözlerine başlayan Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, “Programımızın akredite edilmesi hepimiz sevindiren ve önüme aydınlık bir yol açan, enerjimizi artıran bir sonuç oldu. Eğitim kalitemizin bu akredite belgesiyle ödüllendirilmesi ve belgelendirilmesi büyük önem taşıyor. Kalite konusu koşullara göre değişen, sürekli geliştirilmesi gereken bir olay. O nedenle bu belgeyi almakla bu işin sonuna geldik diyemeyiz. Önemli olan bu belgeyi korumak ve daha ileriye taşımaktır. Üniversite olarak diğer bölümlerimiz için de kalite ve akreditasyona çok önem veriyoruz. Verdiğimiz eğitimin kalitesinin onaylanması ve eksiklerimizin görülmesi adına akreditasyon süreçleri son derece büyük önem taşıyor. O nedenle ara vermeksizin çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.