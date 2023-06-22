Doğuş Üniversitesi ve BM arasında 'öncü teknolojiler' için iş birliği imzalandı

İstanbul Özel Sektör Uluslararası Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile birlikte "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" (SKH) çerçevesinde ileri teknolojilerin araştırılması ve uygulanması alanlarında karşılıklı iş birliği hedeflerini içeren anlaşma Doğuş Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı. "UNDP-DOU İş Birliği Niyet Beyanı" anlaşmasına Doğuş Üniversitesi'ni temsilen Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan ve UNDP'yi temsilen İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi (ICPSD) Direktörü Sahba Sobhani imza attı. İş birliği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini desteklemek için öncü teknolojilerin ileri araştırma ve pratik uygulamalarına odaklanarak, paydaşların artırılmasını ve sertifikasyon programlarının düzenlenmesi gibi konuları kapsıyor.

Ortak bir projenin parçası olarak "Öncü Teknoloji Liderleri Programı" adı verilen girişim, yeni nesil teknoloji uzmanlarının dijital çözümler geliştirmesini ve en az gelişmiş ülkelerin karşılaştığı zorlukları ele alan eğitim programlarının oluşturulmasını hedefliyor. Mart 2023'te LDC5 Konferansı'nda Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak başlatılan program, yapay zeka laboratuvarları ve Teknoloji Bankası'nın katkısıyla en az gelişmiş ülkelerin dijital uçurumu aşmasını ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne katkıda bulunmayı hedefliyor.

İmza törenine ayrıca, Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Kumru, Araştırma, İnovasyon ve İleri Teknoloji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tarık Baykara, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Targan Ünal, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah Özbek ve Genel Sekreter Av. Bağlan Uzgören katıldı. UNDP'yi temsilen ise İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi Direktörü Sahba Sobhani ve Dr. Gülçin Salıngan, Gökhan Dikmener, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası Direktörü Dr. Taffere Tesfachew, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Daire Başkanı Aslı Güven ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Müdür Vekili Selçuk Koç katıldı.

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