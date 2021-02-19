Doğuş Üniversitesi'nin milli sporcu gururu

Sporda üstün başarı

Davette Doğuş Üniversitesi'nin sporda üstün başarılı öğrencileri; Gençler Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Ali Ekrem Yılmaz, ülkemize 2020 yılında Avrupa Şampiyonluğunu kazandıran Türkiye U19 Voleybol Milli Takım oyuncuları Çağla Salih (Takım Kaptanı), Sude Hacımustafaoğlu(Smaçör) ve Nihal Kocakara(Pasör)'da yerlerini aldı.

Rektör Özkan'dan sporculara destek

Doğuş Üniversitesi'ni temsilen üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitemiz arasında yapılan işbirliği ile milli sporculara yüzde 100 eğitim desteğinde biz de varız” dedi.