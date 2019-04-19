Doğuştan engelli Şenol Çetin hayırseverlerden yardım bekliyor

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Şenol Çetin sokaklarda simit satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Yaklaşık 5 yıl önce hayırseverler tarafından kendisine ev alınan Çetin, doğuştan engelli olduğu için istediği gibi hareket edemiyor. Kendisine bağışlanan tekerlekli sandalyelerin fiziğine uygun olmadığını ve bu nedenle hep kırıldığını dile getiren Çetin tek isteğinin sağlam bir engelli aracı olduğunu ifade etti.

“Engelli aracını kendimiz yapmaya çalıştık ama olmuyor”

Kırılan sandalyeleri tamir ettirmeye çalıştığını ancak yeniden kırıldığını belirten Çetin “Araba yapalım diye deneme yaptık. Demirlerinden yaptık ama olmadı. Bir türlü olmuyor. Bize şimdi yardım olarak araba verdiler ama verdiği arabalarda benim gücüm onlara yetmedi. Kendiliğinden kırıldılar. Gene onlardan çok teşekkür ederim. Ama benim istediğim yardım olarak şöyle küvetli bir araba istiyorum. Beni taşıyabileceği, çekebileceği bir araba istiyorum onlardan. 550 lira gibi aylık bir ücret alıyorum yardım olarak. Aldığım ücretle simit satarak günlük kazancımı çıkartıyorum. Simitten kazandığım parayla elektriğimi, suyumu ve doğalgazımı ödüyorum idare ederek geçinmeye çalışıyorum. Allah rızası için kaymakamlığın orada bulunan halk otobüslerinin bulunduğu durakta simit satmak istiyorum. ATM'lerin bulunduğu yerde ben simit satamıyorum, yapamıyorum.

Fazla ücret kazanamadığım için elektriğimi, suyumu ödeyemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, valilerimizden, başkanımızdan yapabilirlerse bir miktar para yardım istiyorum sadece bir miktar. Az olsun, çok olsun. Bana laf söylemesinler, kavga etmesinler gürültü yapmasınlar diye yapıyorum. Yapabileceğim bu Allah rızası için sizden yardım istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Ne olursunuz. Anneler, babalar, abilerim, amcalarımız sizsiniz. Cumhurbaşkanımızdan, kaymakamımızdan, belediye başkanlarımızdan yardım istiyorum başka bir şey istemiyorum.” Çetin almak istediği engelli aracın fiyatının yaklaşık 10 bin TL olduğunu ve kendi gelirinin bu aracı almaya yetmediğini söyledi.

“Tamiri için 3 bin TL harcadığımız aracı çalıştıramadık”

5 Çocuk annesi Emriye Oruç ise 22 senedir Şenol Çetin'in her şeyi ile kendisinin ilgilendiğini belirterek, 3 bin TL harcayıp tamir ettikleri engelli aracının yine kırılıp bozulduğunu belirterek kendisinin daha sağlam bir araca ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendisinin de maddi durumunun ihtiyaç duyulan engelli aracını satın alacak durumda olmadığını anlatan Oruç “ Şenol Çetin 18 yaşından beri benim yanımda. Ben kendim simit satarken, Şenol'da boyacılık yapıyordu, o zaman tanıdım. O günden bu yana ben Şenol'a el kol oldum. Yanımdan ayırmadım, elimizden gelen anne, abla olarak gidemediği yerlere, söylemedikleri şeyleri ben yapıyorum. Hasta olduğunda doktora biz götürüyoruz. Karnı aç oluyor 3 öğün yemeğini ben yapıp kendisine yediriyorum, yardımcı oluyorum. O zamandan bu yana kadar geçinmek için simit satıyor.

Günlük 100 mal veriyorum onun da 50'sini, 60'sını zor satıyor. Aldığı 20- 30 lira para oda onun yerine göre karnını zor doyuruyor. Ben şu anda ona imkânım olsa en iyi akülü arabayı almak istiyorum. Ona da gücüm yetmiyor. Dün internetten araştırdım. Koltuklu bir araba, küvetli bir araba almak istedim o da 10 bin Türk Lirası deyince alamadım. Kendi gayretimizle demir bir araba yapmaya çalıştık. Onunda beyni ve motorları pahalı olduğu ve alamadığım için mecbur kaldım. Hayırseverlerden Allah rızası için el atmak isteyenlerden Şenol'a layık güçlü bir araba istiyoruz. Yani Şenol'un hanımı var, evi de var. Allah'a şükür hayırseverler ev de aldılar, yardımda ettiler, evden yana sıkıntısı yok. Ama geçinmesi için biraz yardıma ihtiyacı var. Sağa sola biraz borcu oluyor tabi kendi imkânlarımızla yardım ediyoruz, yapmaya çalışıyoruz bir şeyler ama şu arabayı tamir ettirmek için 3 bin Türk lirası para harcadık olmadı. 1 Haftadan beri ben Şenol'un arabası için gerçekten söylüyorum gitmediğim yer kalmadı. Her tarafa başvurdum. Arabası için ben Kaymakam'a, engelliler derneğine, belediyeye gittim. Allah razı olsun akülerini alıverdiler ama araba güçlü olmadığı için çocuk gene sokakta kaldı. Başka türlü bir şey yapamadım en son çareyi burada buldum.”

Oğlunun iş bulamadığını bir kızının ise üniversitede okuduğunu, kendisinin de maddi durumunun iyi olmadığı belirten Oruç “Benim imkânım yok benim kızım Amasya'da üniversite okuyor ama ben çocuğuma bile bakamıyorum. Keşke işim çok güçlü olsa da ben Şenol'a da yardım etsem. İnşallah benim kızıma da bir yardım eden, okutmak isteyen olur. Bana da bir yardım eden olursa bende memnun olurum inşallah. Hayırseverlerden bende yardım istiyorum inşallah. Şenol'um sayesinde beni de gören olur inşallah. Oğluma güzel bir iş olsa ben zaten fırın bile çalıştırmak istemiyorum. Fırın kendini kurtarmıyor. Kiradayız, geçinemiyoruz” dedi.

Vedat Kılıç