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Doha'da stadyumların çevresinde yüzlerce kişi Cuma namazını kıldı

Doha'da stadyumların çevresinde yüzlerce kişi Cuma namazını kıldı
Doha'da stadyumların çevresinde yüzlerce kişi Cuma namazını kıldı

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Galler-İran, Katar-Senegal maçları öncesi yüzlerce taraftar, Ahmad bin Ali Stadyumu ve Al Thumama Stadyumu çevresinde Cuma namazı kıldı.

Doha’da stadyumların çevresinde yüzlerce kişi Cuma namazını kıldı - Tıkla İzle

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürüyor. B Grubu'nda yer alan Galler ile İran arasındaki karşılaşma öncesi yüzlerce taraftar, Cuma namazını kılmak için Doha Ahmad bin Ali Stadyumu'nun çevresinde bir araya geldi. Çoğu İranlı olmak üzere Müslüman ülkelerden gelen futbolseverler, birlikte saf tuttu. Taraftarların Cuma namazını kıldığı diğer nokta ise A grubunda bulunan ev sahibi Katar ile Senegal'in saat 16.00'da karşı karşıya geleceği Al Thumama Stadyumu'nun çevresi oldu. Yüzlerce futbolsever, stadyumun yan tarafındaki yeşil alanda toplanarak Cuma namazını kıldı.

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