Dökme yük gemisi Ahırkapı önlerinde makine arızası yaptı

Magnum Power isimli dökme yük gemisi Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 189 metre boyundaki gemiye müdahale etmek üzere harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, gemiyi kurtardı. Ardından gemi Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan 189 metre boyundaki Magnum Power isimli dökme yük gemisi için Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma -11 ve Nazım Tur Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Magnum Power isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-11 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi."

Zöhre Alagöz



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