Doktor adayı genç kansere yenik düştü

İstanbul'da özel bir üniversitenin diş hekimliği fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Mahmut Durmuş, lenfoma hastalığına yenik düştü.

Ailesine ve yakınlarına faydalı olabilmek amacıyla doktor olma hayali kuran gence 3 yıl önce lenf kanseri olarak da bilinen lenfoma teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle doktor olma hayali kuran Mahmut Durmuş, girdiği sınavlarda ise özel bir üniversitenin diş hekimliği fakültesini kazandı. Bir taraftan hastalığı ile mücadele eden Mahmut Durmuş, diğer taraftan hayalini gerçekleştirmek için üniversitede okumaya başladı. Okuluna kaydını yaptıran Durmuş'un zayıf bedeni yoğun ders temposuna eklenen ağır kış koşullarını kaldırmadı. Ümraniye'de özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Mahmut Durmuş'un dün gece durumu daha da ağırlaştı. Durmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor adayı gencin cenazesi, uçakla önce Gaziantep'e getirildi. Cenaze aracıyla havaalanından gencin cenazesi Gazinatep'teki Bahaddin Nakıbaoğlu Camii'ndeki defin ve yıkama işlemlerinin ardından cenaze aracıyla memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyüne gönderildi. Gaziantep'te cenazeyi teslim alan anne Aysel ve baba Bekir Durmuş ile diğer yakınlarının büyük acı yaşadığı görüldü.