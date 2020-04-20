Doktor çiftin aşkı koronavirüs engelini dinlemedi

Tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgınına karşı yoğun iş temposunda en ön saflarda çalışan Anestezi Uzmanı Elif Akova ve Genel Cerrah Alişan Berk Deniz çifti, salgına rağmen hayatlarını birleştirdi. Çekmeköy Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törende önlükleriyle ve stetoskoplarıyla birlikte gelen doktor çift, mutluluğa ‘evet' dedi. Sosyal mesafe kuralına da dikkat edilen nikah merasiminde, hem çiftin ve hem de nikah şahitlerinin maske takarak önlem aldıkları görüldü.

Anestezi Uzmanı Elif Akova, “Heyecanlıyız. Böyle bir dönemde olması bir miktar canımızı sıkmış olsa da hayat devam ediyor. Önlemlerimizi alarak belli kısıtlamalar çerçevesinde nikahımızı gerçekleştireceğiz. Heyecanlıyız, buruk bir mutluluk var diyebiliriz. Tekrar göreve devam edeceğiz. Bütün planlar ertelendi. Yapabildiğimiz bu. En azından nikahımızı gerçekleştirip görevimize devam edeceğiz” dedi.

Genel Cerrah Alişan Berk Deniz, “Mutluyuz tabii ki. Sadece önlemler olması maske vesaire birazcık garip hissettiriyor. Ama böyle bir yola çıktığımız için, böyle bir karar verdiğimiz için çok mutluyuz. Biraz gecikerek oldu, düğün vardı o ertelendi” diye konuştu.

Nikahın sonunda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın mesajı evlenen çifte iletildi.

Doktor çift, nikahlarının hemen ardından koronavirüsle mücadeleye kaldıkları yerden devam etmek üzere görevlerinin başına döndü.

Gamze Erdemir - Metin Başar

