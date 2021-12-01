Doktor ve diş hekimlerine ek ödeme ve ek gösterge kabul edildi

Teklif, doktor ve diş hekimlerine döner sermaye bütçesinden yapılan sabit ek ödemenin merkezi yönetim bütçesinden ödenmesi ve Sağlık Bakanlığında görev yapan eğitim görevlileri uzman hekimlerin ve hekimlerin yararlanmakta oldukları en düşük ek ödeme oranlarında düzenleme içeriyor.

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara emeklilik maaşlarında iyileştirme öngörülüyor. Söz konusu ilave ödemenin çalışanlara da ödenmesi sağlanıyor.

Ahmet Umur Öztürk