Doktora bıçakla saldıran temizlik görevlisine 11 yıl hapis cezası

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Halit Altınok'a bıçakla saldırdığı iddiasıyla yargılanan hastanenin temizlik görevlisi Ramazan Çalışkan'ın davası karara bağlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ramazan Çalışkan ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Halit Altınoluk ile avukatı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü avukatıyla birlikte katıldı.

“Sanıkla konuşurken mağduru öldüreceğini açık olarak söyledi”

Duruşmada tanıklık yapan ve pratisyen hekim olarak görev yaptığını belirten Ali Bolat, “Olayın gerçekleştiği tarihte hastanede değildim, ancak hatırladığım kadarıyla 2 hafta kadar önce sanıkla hastanede karşılaştığımda vardiyasının olmadığını bildiğim için neden hastanede olduğunu sordum. Bana, ‘otur, konuşalım' dedi. Bankta oturduk, mağduru kast ederek kadınları bir şekilde görev mahalline getirdiğini, bir şekilde kandırdığını ve kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Sonra ‘böyle kişiler yaşamamalı' dedi. Bahsettiği olayın gerçek olması halinde bile cezasını sanığın veremeyeceğini söyledim, ancak ‘bu benim üzerime borçtur, cezasını ben vereceğim' dedi. Sanıkla konuşurken mağduru öldüreceğini açık olarak söyledi. Cezası verilmeli derken kast ettiği öldürmekti. Bunun üzerine durumu mağdura bildirerek önlem almasını söyledim'' ifadelerini kullandı.

Sema Demir

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