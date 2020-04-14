Doktora mezunları artık ALES'ten muaf olacak

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK), doktora mezunlarının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) muaf olacağını açıkladı. YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle ‘doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık' mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak. Söz konusu değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecek.

Öte yandan YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, kararla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız. Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak. Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde ‘YÖK 100/2000 Doktora Projesi' gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

Emin Kuvat