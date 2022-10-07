Doktora saldıran CHP'li başkan ve kardeşi serbest bırakıldı

Şemdinli Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden abisi için koridorda bekleyen Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a tepki gösterdi. Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan'a saldırarak darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle götürülen Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, Karakoç'lardan şikayetçi oldu. Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.

Ahmet Kavak







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