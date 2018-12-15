Doktora saldıran zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. A.S. isimli şahıs, iddiaya göre mesai çıkışı arabasına binmeye çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç G.'ye saldırarak darp etti. Yüzünden yaralanan kadın doktor hastanede tedavi altına alınırken kaçan zanlı ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de askerlik yaptığı öğrenilen A.S.'nin doktora kendisine çürük raporu vermediği gerekçesiyle saldırdığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.