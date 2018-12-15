İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doktora saldıran zanlı tutuklandı

Doktora saldıran zanlı tutuklandı
Doktora saldıran zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da doktoru darp ettiği iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. A.S. isimli şahıs, iddiaya göre mesai çıkışı arabasına binmeye çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç G.'ye saldırarak darp etti. Yüzünden yaralanan kadın doktor hastanede tedavi altına alınırken kaçan zanlı ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de askerlik yaptığı öğrenilen A.S.'nin doktora kendisine çürük raporu vermediği gerekçesiyle saldırdığı iddia edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.