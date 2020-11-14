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Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi

Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi

Dünyayı sarsan virüs salgınına karşı seferber olan sağlıkçılara karşı işlenen suçlarla alakalı yargıdan emsal bir karar çıktı. Aile sağlığı merkezindeki doktora ‘terbiyesiz’ demeyi ‘hakaret’ sayan Asliye Ceza Mahkemesi kararı, sanığın itirazı reddedilince kesinleşti.

Gittiği aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda hasta yakını ile görevli doktor tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iddiaya göre hasta yakını doktora, ‘siz çok terbiyesiz ve saygısız doktorsunuz' dedi. Hastasından duyduğu ifadeyle sarsılan doktor, hasta ve yakını hakkında ‘hakaret' davası açtı. Asliye Ceza Mahkemesi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesine dayanarak sanık hasta yakınının mahkumiyetine hükmetti. Sanığın cezası 6 bin 80 liraya çevrildi. İtiraz reddedildi. Emsal nitelikteki kararla birlikte pandemi sürecinde canını hiçe sayarak üstün performans sergileyen sağlıkçılara hakaret eden kişilere mahkumiyet yolu açıldı.

Süleyman Aydın
 

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