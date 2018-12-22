Doktorclub Awards 2018 Sağlık Ödülleri sahiplerini buldu

Doktorclub tarafından, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Doktorclub Awards 2018 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' töreni gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada; 142 başvuru arasından, 68 kişiden (Bilimsel jüri ve Sektörel juri) oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda finale kalan adayların başvuruları 17 bin hekimin oylamasına sunuldu. Kazananlara ödülleri, yaklaşık bin davetlinin; doktorlar, akademisyenler, özel kamu sağlık kurum/kuruluş yöneticileri, sağlık profesyonelleri, basın mensupları, sağlık endüstrisi temsilcilerinin katılımı ile İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen tören ile takdim edildi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Bayraktar yaptığı açılış konuşmasında, "Türkiye'nin, bilimin beşiği olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi, sağlık bilimlerinde, tıp eğitimi yolculuğunun merkezi konumunda olan mekteb-i tıbbiye-i şahane'den başlayarak nihayet günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi ile devam eden tıp eğitiminin öncü kurumu olan İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki ödül töreninde bu önemli salonda sizleri misafir etmekten dolayı çok mutluyuz, onurluyuz. Sağlık çalışanlarına karşı son dönemde uygunsuz, olumsuz bir takım tavırlar, sağlıkta yaşanan bir takım sıkıntıların olumsuz olarak yansımalarıyla sağlık sektöründe üzüntü, sıkıntı, problem yaşadığımız bu dönemde güzel haberleri paylaşabileceğimiz, yaptığımız güzel şeyleri topluma duyurabileceğimiz, birlikte iyi işler üreten arkadaşlarımızı takdir edip onları ödüllendirebileceğimiz bu organizasyonda sizlerle birlikte olmak bizim için çok mutluluk verici ve gurur vericidir. Bu yarışmaya katılan, finale kalan ve ödül bekleyen tüm finalistleri bu vesileyle bir kez daha alkışlıyoruz. 17 bine yakın hekim oy kullandı. Kazananları bizde tebrik ediyor, yürekten kutluyoruz" dedi.

Doktorclub Awards 2018 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri kazananları şöyle söyle;

Yılın Doktoru Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü Prof. Dr. Münci Kalayoğlu,

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ağrı Devlet Hastanesi,

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kansersiz Yaşam Derneği,

Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması WisdomEra,

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Koç Üniversitesi İstanbul Heart Ekibi,

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Abdi İbrahim İlaç,

Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması VSY Biyoteknoloji,

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener,

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi GE Healthcare,

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Yenilikçi Uygulaması Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü,

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-Prof. Dr. Sinan Çavun,

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması MHAS Bilişim,

Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Yenilikçi Uygulaması Özel Medline Adana Hastanesi,

Yılın Doktoru Ödülleri Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burçin Gönen,

Yılın Doktoru Ödülleri Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş,

Yılın Doktoru Ödülleri Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Dr. Nevit Dilmen,

Yılın Doktoru Ödülleri Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Uz. Dr. Selim Safalı, Jüri Özel Ödülü Prof. Dr. Ali Ünal.

Uğur Çetin