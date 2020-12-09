Doktorlardan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Dünya Doktorları Derneği (DDD), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mültecilerin pandemide yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin yaptığı açıklamada “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 71 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Ülkemiz 1949 yılında imzacı oldu. Bildirge, insan hakları konusunda en temel belge. Irk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin hepimizin doğal insan haklarına sahip olduğunu vurguluyor. Biz de bu bildirgede ifade edildiği gibi ayrım gözetmeden, tüm insanların, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz” dedi.

YÜZ BİNLERCE MÜLTECİYE SAĞLIK HİZMETİ

Bu yıl insani krizlere pandeminin de eklendiğini aktaran Bilgin, “Mülteciler için hayat koşulları daha zor hale geldi. 2020 yılı boyunca İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonu ve işbirliği ile İzmir'de ve Manisa'da bulunan mülteci ve mevsimlik işçilere mobil sağlık ünitelerimiz ile toplam 4 bin 599 kişiye hizmet sağladık. Bunlara İstanbul ve Hatay'da verilen psikososyal destek hizmetleri de eklendiğinde, Türkiye'de toplan 13 bin 371 mülteciye sağlık hizmeti ulaştırdık. Türkiye dışında da insani yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Suriye'de 230 bin 890'ı İdlib, 153 bin 926'sı Afrin'de olmak üzere toplam 384 bin 816 mülteciye birinci basamak sağlık hizmeti sağladık. Suriye'de 2 bin 248'i İdlib, bin 498'i Afrin'de olmak üzere toplam 3 bin 746 mülteciye ruh sağlığı ve Psikososyal destek alanlarında hizmet verdik” şeklinde konuştu.