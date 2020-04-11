İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doktorlardan korona virüs hastasına doğum günü sürprizi

Doktorlardan korona virüs hastasına doğum günü sürprizi
Doktorlardan korona virüs hastasına doğum günü sürprizi

Eyüpsultan’da Covid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Ahmet Savaş’a doktorlar pasta alarak hastane odasında doğum günü sürprizi yaptı. Virüs nedeniyle gece gündüz demeden mesai harcayan doktorların hastalarının moralini yükseltmek için yaptığı duyarlı hareket ise büyük takdir topladı.

Doktorlardan korona virüs hastasına doğum günü sürprizi - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüs nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesinde tedavi gören 50 yaşındaki Ahmet Savaş'ın doğum gününü doktorlar unutmadı. Korona virüs tedavisi nedeniyle yanına doktorlardan başka kimsenin alınmadığı Savaş'a doğum günü 10 Nisan'da doktorlar sürpriz yaptı. Özel tulumlarıyla hastane odasına ellerinde pasta ile gelen iki doktor, hastalarına “Mutlu Yıllar, İyi ki Doğdun” diye seslendi. Ağzında maske olduğu için mumları elleriyle söndüren Savaş'ın mutluluğu dikkat çekti. Savaş, yanına gelemedikleri için hastane bahçesinde olan kızına da camdan doktoruyla beraber el salladı. Virüs nedeniyle gece gündüz demeden mesai harcayan doktorların hastalarının moralini yükseltmek için yaptığı duyarlı hareket ise büyük takdir topladı.

“ALLAH SİZLERİ SAĞLIKTAN ALIKOYMASIN”

Doktorların yaptığı sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Ahmet Savaş, “Allah razı olsun cümlenizden bu illetten kurtulmam için çalışan sağlık, hastane personelinden ve dualarınızda beni dilinizden, gönlünüzden eksik etmediğiniz için hepinize minnettarız. Allah sizleri sağlıktan alıkoymasın” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.