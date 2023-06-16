Doktoru darp edip, hastaneyi birbirine kattılar

Olay, Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında husumet yüzünden çıkan kavga, karşılıklı silahlı çatışmaya döndü. Av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesine, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar taşkınlık yaptı. Yaralılar ve yakınları acil servisi birbirine katarken, hastanenin müşahede alanındaki eşyalar ve sedyelere zarar verdiler. Yaralılar ve yakınlarının hastane personellerine zor anlar yaşattığı olaya, polisin müdahalede bulundu. Yaralılardan Nazlıbey E.'nin Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Ekrem Ekrem Kayaalp'e saldırarak yaraladı. Yaralı doktor ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Vali saldırıyı kınadı, adlı ve idari soruşturma başlatıldı

Doktora saldırma olayıyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp'e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürlüğü de kınadı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "15 Haziran 2023 tarihinde Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisimize aralarında husumet yaşanan kişiler tedavi amaçlı olarak getirilmiştir. Bu kişilerin tedavileri sırasında görevli hekimimiz Ekrem Kayaalp'e ve sağlık çalışanlarımıza yönelik fiziki saldırı olayı yaşanmıştır. Acil servisimizde kullanılan ekipmanların da büyük zarar gördüğü saldırı sonrası beyaz kod işlemi başlatılmış, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan hekimimizin tedavisine Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlanmıştır. Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hekimimize ve Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servis ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasında yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.