İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs gözaltına alındı

Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs gözaltına alındı
Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs gözaltına alındı

Bakırköy’de bir hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltına alındı. Doktorun ve güvenlik görevlisinin darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs gözaltına alındı - Tıkla İzle

Olay, Bakırköy'de bir hastanede gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün araştırmasına göre M.K. isimli şahıs kapıdaki şeritleri geçmek istedi. Hastanede çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve akşam serviste çalışan Doktor M.S.D. saldırgana karşı engel olmaya çalışırken, saldırgan M.K güvenlik görevlisini ve doktoru darp etti. Yaşanan olay polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri sıkı çalışma başlattı

Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışmalarda saldırıyı M.K.'nin yapmış olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sadık Kahraman
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.