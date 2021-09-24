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Doktorun 22 yaşındaki oğlu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Doktorun 22 yaşındaki oğlu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Doktorun 22 yaşındaki oğlu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor Erdoğan Cebeci'nin 22 yaşındaki oğlu Mert Cebeci, altıncı kattaki evlerinden beton zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde yaşandı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor Erdoğan Cebeci'nin oğlu 22 yaşındaki Mert Cebeci, iddialara göre altıncı kattaki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç için olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fizyoterapist eğitimi aldığı öğrenilen gencin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi duyan gencin ailesi ise hastanede sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ
 

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