Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlar kamerada

Olay, 10 Mayıs'ta İncilipınar Mahallesi Gazimuhtar Bulvarı Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. Borç sebebiyle husumet bulunan amcasının oğlu Muhammet Alaattin Çelik'i (45) tabancayla vurarak öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı iddia edilen Kadın Doğum Doktoru B.Ç. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay günü Doktor B.Ç. ile kuzenleri Mehmet Çelik ve Enes Çelik arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Halis Akmeşe

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