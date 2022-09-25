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Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlar kamerada

Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlar kamerada
Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlar kamerada

Gaziantep’te bir doktorun aralarında borç yüzünden husumet bulunan amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, 10 Mayıs'ta İncilipınar Mahallesi Gazimuhtar Bulvarı Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. Borç sebebiyle husumet bulunan amcasının oğlu Muhammet Alaattin Çelik'i (45) tabancayla vurarak öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı iddia edilen Kadın Doğum Doktoru B.Ç. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay günü Doktor B.Ç. ile kuzenleri Mehmet Çelik ve Enes Çelik arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Halis Akmeşe

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