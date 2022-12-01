Doktorun burnunu kırarak güvenlik görevlisini de darp eden şüpheli adliyede

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asistan doktor Mücahit Furkan Balcı (29), hasta A.K. adlı kadının değerlerini inceledikten sonra muayene edeceğini söyledi.

"Sen benim eşimi nasıl muayene edersin" diyerek doktorun burnunu kırdı

Bu esnada A.K., erkek doktora muayene olmak istemediğini söyleyerek dışarı çıktı. Bu sırada kadının eşi A.K.'de, eşini erkek doktorun muayene etmesini istemediğini, kadın doktor istediğini belirterek, iddialara göre kapıyı yumrukladı. Gürültüyü duyan asistan doktor Balcı, bu sırada kapıyı açıp dışarıya doğru baktı. Bu esnada hasta yakını A.K., iddialara göre "Sen benim eşimi nasıl muayene edersin" diyerek asistan doktor Mücahit Furkan Balcı'yı darp etti. Yumruk darbeleriyle yere yığılan Balcı, kanlar içerisinde kaldı. Saldırı esnasında araya girmek isteyen güvenlik görevlisi Derya Sipahioğlu da darp edildi. Diğer hekimlerin beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Saldırıya uğrayan asistan doktor Mücahit Furkan Balcı'nın burnunda kırık meydana geldiği belirlendi. Kafa ve burun travması geçiren Balcı'nın tedavisi sürerken, şiddete maruz kalan güvenlik görevlisinin de kolunda incinme olduğu öğrenildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan şüpheli A.K.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşi A.K'nin muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine kendisinin de odaya girdiğini, bu sırada doktor Balcı'nın kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darp edildiğini öne sürdü. Doktordan şikayetçi olduğunu söyleyen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.