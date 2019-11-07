İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doktorun elindeki silahla meslektaşının odasına gittiği anlar kamerada

Doktorun elindeki silahla meslektaşının odasına gittiği anlar kamerada
Doktorun elindeki silahla meslektaşının odasına gittiği anlar kamerada

Avcılar’da yabancı uyruklu kadın doktoru silahla yaralayan meslektaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun meslektaşının odasına gittiği anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Doktorun elindeki silahla meslektaşının odasına gittiği anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün gece Avcılar Yeşilkent Mahallesi 497. Sokak üzerinde bulunan bir tıp merkezinde yaşandı. Celal T. isimli doktor, 4 yıldır birlikte yaşadığı yabancı uyruklu A.K. isimli doktoru tartıştıktan sonra silahla yaralamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı doktor A.K. hastaneye kaldırılmış, Celal T. ise devriye gezen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor Celal T. ‘kasten yaralama' suçundan mevcutlu olarak çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktor Celal T.'nin, yaraladığı doktorun odasına elinde silahla gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, doktor Celal T. elindeki silahla A.K. isimli doktorun odasına giderek kapıyı açmaya çalıştığı sonrasında ise, kapıyı çaldığı görülüyor.

Sadık Kahraman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.