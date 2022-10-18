Doktorun önerisini reddeden hasta ölümden döndü

Van'da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde kalp ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giden 57 yaşındaki Abdulmenaf Öner'in elektrokardiyografi ve ekokardiyografi sonuçlarından şüphelenmesi üzerine uzman doktora yönlendirildi. Hastayı muayene eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, kalbin sol tarafını besleyen damarda kasılma kusuru tespit ederek, hastaya acil olarak anjiyo yapılmasını önerdi. Ancak uzman doktorun önerisini reddeden hasta, hastaneden ayrıldığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Doktorların kalp masajı ve elektroşok müdahalesinin ardından kalbi yeniden çalışan hastaya daha sonra anjiyo yapıldı. Sol kalp damarının tamamen kapalı olmasından dolayı stent takılan hasta, 3 günün ardından sağlığına kavuşarak hastanede taburcu edildi.

Yılmaz Sönmez

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