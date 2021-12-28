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Doku nakli yapılan Asiye, öğleden sonra uyandırılacak

Doku nakli yapılan Asiye, öğleden sonra uyandırılacak
Doku nakli yapılan Asiye, öğleden sonra uyandırılacak

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in öğleden sonra uyandırılması planlanıyor.

Doku nakli yapılan Asiye, öğleden sonra uyandırılacak - Tıkla İzle

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye Ateş'in tedavisine başlandı.

Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, yoğun bakım ünitesinde uyutulmaya devam ediyor.

"Uyandırılması planlanıyor"

Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili AÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete yaptığı yazılı açıklamada, “Hastamızın genel durumu iyi. Hayati bulguları stabil. Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır” ifadelerine yer verdi.

İsa Akar - Gazi Taş
 

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