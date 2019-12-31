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Dokuma fabrikasında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı

Dokuma fabrikasında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı
Dokuma fabrikasında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı

Zeytinburnu’nda bulunan 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikası alevlere teslim olarak kül olmuştu. Saat 04.00’te başlayan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Atölyede büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 04.00'te Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir dokuma fabrikasında meydana gelmişti. 2 bin 500 metrekarelik atölyede çıkan yangın, 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın içeride bulunan tekstil ürünlerinin hızlı bir şekilde yanması sonucu büyümüştü. Yangına Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Fatih ve Zeytinburnu'ndan çok sayıda araç ve ekip sevk edilmişti.
2 bin 500 metrekare alanın küle döndüğü atölyede soğutma çalışmaları uzun süre devam edecek. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Davut Has
 

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