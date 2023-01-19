Dolandırıcılar az nakit peşinat ile göz boyadı

Dolandırıcıların yeni yöntemi araç ve ev satış siteleri oldu. İlana çıkan ürünlerin sahiplerine profesyonel mesaj atarak bir kısmı peşinat geri kalanı ise 2 ile 3 aylık çeklerle araç ve ev almak isteyen dolandırıcılar, kurdukları şirket üzerinden hazırlanmış copy paste çekler ile vatandaşı dolandırmaya kalktı. Whatsapp üzerinden attıkları çekler bankada sorgulandığında çekin karşılığı olduğunu ve sahte olmadığını öğrenilirken dolandırıcıların foyasını şirket unvanları ele verdi. Çek üzerinde bulunan şirket unvanı ile kurdukları şirketin unvanının birkaç kelime farklı olması uzmanların dikkatinden kaçmayarak dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak 60 gün vade çeklerde 50 bin TL fazla vererek göz boyatmaya çalıştıklarını hatırlattı.

“Profesyonelce hazırlamışlar”

Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, hazırlanma aşamalarının çok profesyonel olduğunu belirtti. Öğe, “Yeni çıkan, son günlerde popüler olan bir dolandırıcılık yöntemi daha var. Sosyal medya üzerinden özellikle sarı ilan sitesi olarak bildiğimiz insanların evlerini, arabalarını, ikinci el eşyalarını sattığı web sitesi üzerinden ilanı yayınlayan kişilere kötü amaçlı dolandırıcılar ulaşıp bu kişilere ‘aracınızı, arabanızı, eşyalarınızı, çek karşılığında satın almak istiyoruz' adı altında mesajlar iletmeye başladılar. Tabi bu mesaj profesyonellikle hazırlanmış bir içerik, ayrıntı barındırıyor. Bu mesajın içerisinde com.tr yani resmi web site uzantılı bir şirketin web sitesi. O şirket adına açılmış. Şirketin logosunu, adres bilgilerini, telefon numarasını barındıran bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Ama tabi uzmanlar olarak bu sayfaları kontrol ettiğimizde web sitesinin bir, iki hafta önce açıldığını görebiliyoruz. Yani tamamıyla dolandırıcılık yöntemi üzerine kurulmuş bir düzenek mevcut. Aracınızı 350 bin TL'ye ilana verdiğinizi varsayalım. Size 400 bin TL teklif ediyorlar. Diyorlar ki size iki ay vadeli, üç ay vadeli bir çekimiz var, bu çeki size vermek istiyoruz. Bu çek karşılığında da sizden aracınızı satın alacağız. Siz de bakıyorsunuz benim aracım 350 bin, bunlar iki ay vade için bana 50 bin TL daha fazla verecek diye siz de aracınızı hemen çek ile satmaya kalkıyorsunuz. Şahıs WhatsApp üzerinden size çekin görüntüsünü gönderiyor, bu çekin üzerinde bir bankanın ibaresi, bankanın şubesinin bilgileri, çekiveren firmanın bilgileri, kime yazıldığı, tarihi, vade günü tamamıyla her şeyi yazıyor, hatta QR kodu bile var. Siz bu çeki alıp bankada sorguladığınız zaman bankanın size verdiği cevap şu. Bu çekte herhangi bir problem yok, çünkü bu çeki copy paste yapmışlar. Aslında üzerindeki bilgiler farklı, ama çek orijinal bir çek firma da aslında orijinal bir firma. Gidip firma da kurmuşlar, sicili temiz firmalar seçmişler, yeni firmalar kuruyorlar. Bu firmalardan çek alıyorlar ve bu çeki vatandaşlara dağıtıyorlar. Siz bu çeke ürünlerinizi, aracınızı, evinizi sattığınız zaman iki ay sonra vadesi geldiğinde ise çekinizin karşılıksız olduğu bankaya gittiğinizde ortaya çıkıyor. Yani burada çok büyük bir düzenek mevcut” dedi.

Murat Başal

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