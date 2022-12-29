Dolandırıcılara 380 bin TL kaptırdı

Altınordu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki emekli Haydar Göltaş bir süre önce emekli oldu. Haydar Göltaş, yeni yatırım yapmak için aracını 100, evini ise 650 bin liraya sattı. Noterde aracının devir teslim işlemlerini yaptıktan sonra Haydar Göltaş'a ulaşan telefon dolandırıcıları, kendilerini jandarma olarak tanıtarak, oğlunun bir suça karıştığını söyledi ve para talep etti. Dolandırıcılar ile uzun süren konuşmaların ardından Göltaş, sattığı aracın parası olan 100 bin TL'yi onlara gönderdi.

Bir süre sonra yine arayan dolandırıcılara yeniden 250 bin TL gönderen ve sonrasında da 30 bin TL havale yapan Göltaş, toplamda 380 bin TL dolandırıldığını fark etti. Haydar Göltaş emniyete giderek dolandırıcılar hakkında şikayetçi olurken, kendisini arayan dolandırıcıların telefonuna ise ulaşılamadı.

“Oğlumu da arayıp tehdit etmişler”

Toplamda 3 kez, 3 ayrı hesaba toplamda 380 bin TL para gönderdiğini iddia eden Haydar Göltaş, “17 Aralık tarihinde aracımı sattım. Satışı verince beni aradılar ve polis, jandarma ve savcı olduklarını söylediler. Peşimde dolandırıcı olduğunu söylediler. Ben de yardımcı olmak adına dediklerini yaptım. O anda da oğluma ulaşmışlar, oğlum bana evde polislerin olduğunu söyledi. Bunların hepsi yalanmış, oğlumu tehdit etmişler ve ‘dediklerimizi yapmazsan babanı öldürürüz' demişler. Ben de yakalansınlar diye 100 bin TL havale yaptım” dedi.

Selim Kuşcu

İLGİLİ HABER Sahte ilanla dolandırıcılığa şafak operasyonu

İLGİLİ HABER Farklı şehirlerden onlarca kişiyi milyonlarca dolandırdı

İLGİLİ HABER Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliden pişkin açıklama

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.