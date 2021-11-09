İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu
Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Mersin polisi, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. 20 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 100 polisin katılımıyla 20 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar, sağlık muayenesinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Koray Ünlü

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.