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Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli
Dolandırıcılara polis engeli

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli şahıs, polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Muratlı ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtarak M.E.'nin elinden 170 bin TL değerinde ziynet eşyası ile bir miktar para alan şüpheli Ç.G., polisin sıkı takibi ve özverili çalışmaları neticesinde 1 saat içinde Silivri'de araç içerisinde yakalandı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile yakayı ele veren şüpheli Ç.G. gözaltına alınırken, dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen yüksek miktardaki para ve ziynet eşyasına da el konuldu.

Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne davet edilerek kaptırdığı ziynet eşyası ve paraları geri teslim alan mağdur M.E. ise, polis ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan, suç ve suçlularla mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğine dikkat çekildi.

Müberra Çelebi
 

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