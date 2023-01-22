Dolandırıcıların hedefinde hayatını kaybetmiş tanınmış kişilerin sosyal medya hesapları var

Son yıllarda hayatın ayrılmaz bir parçası olan sosyal medya hesapları kullanıcıların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hemen her gün milyonlarca veri yüklenerek paylaşım yapılıyor. Vatandaşların sosyal medya zaafını yakından takip eden dolandırıcılar ise paylaşımları ve etkileşimleri yakından takip ediyor. Artışa geçen sosyal medya dolandırıcılığında dolandırıcıların hedefinde bu kez hayatını kaybetmiş kişilerin sosyal medya hesapları var. Hayatını kaybetmiş kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, sahte dekont üzerinden hesabın takipçilerini dolandırma girişiminde bulunuyorlar.

"Dolandırıcılar hayatını kaybetmiş kişilerin hesapları üzerinden her şeyi yapıyorlar"

Vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden uyaran Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Sosyal medya hesapları bir takım kişi ve dolandırıcıların hedefinde bulunuyor. Siz vefat etseniz de etmeseniz de yaşayan kişilerin bile sosyal medya hesapları çalınabiliyor. Özellikle belirtmek istiyorum; burada bir yakınını vefat ettiği zaman muhakkak tüm sosyal medya hesaplarının kapatılmasını sağlayın. Burada bir itiraz olmadığı sürece dolandırıcılar hayatını kaybetmiş kişilerin hesapları üzerinden her şeyi yapıyorlar. Bir yönetmelik değişikliği yapılarak vefat eden kişinin, ölüm raporunun e-devlet üzerinden alındıktan sonra tüm hesapları otomatik olarak kapatılması lazım. Aksi takdirde bu hesaplar dolandırıcıların eline geçiyor. İtiraz süreci de olmadığı için birçok vatandaş mağdur oluyor” dedi.

"Burada doğacak olan borçlar kanundan varisler de etkilenebilir"

Varisleri uyaran Gündüz konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir varisten miras kaldığı zaman varisler koşarak bu mirasın paylaşımına gidiyorlar. Ama vatandaşlarımız hayatını kaybeden kişilerin sosyal medya hesaplarını es geçiyorlar. Bu bir miras kadar önemlidir. Burada doğacak olan borçlar kanundan varisler de etkilenebilir. Sosyal medyadaki paylaşımlarımızda dikkatli olmamız gerekir. Sosyal medya paylaşımlarınızdan tüm ailevi yaşantılarınız suçluların eline geçmektedir. İşte yok altın günü kutluyor, diplomasını paylaşıyor, birçok bilgi ve belge paylaşılıyor. Bunları paylaşmayalım. Kullanıcılarımız bazen 'Ya benim hakkımda bu kadar bilgiye nasıl ulaşıyorlar' diyorlar, işte hepsine bu şekilde ulaşıyorlar. Burada vatandaşlarımız ‘çerez hesaplara' tıklamak zorunda kalmasın. Çünkü siz neyi takip ediyorsanız onlar da açıkça bunları görüyor ve size sürekli önerilerde bulunuyorlar. Bu insan haklarına da aykırıdır. Bu ‘çerezlerin' tıklanması kaldırılsın” ifadelerine yer verdi.

"Birkaç defa benim de başıma geldi"

Kullanıcıların en çok yüksek kar vaadi ile dolandırıldığını belirten Gündüz, “Sizin zaaflarınız öğreniyorlar. Bu zaafların başında da refah payımızı arttırmak geliyor. Hediye kazandınız, şunu kazandınız diyerek dikkat çekmek istiyorlar. Bunlara dikkat edelim. Birkaç defa benim de başıma geldi. ‘Köyde şöyle bir şey buldum, benim çevrem yok. Siz başkansınız bunları birlikte paylaşalım' teklifinde bulundular. Kesinlikle bunlara kanmayalım. Bilmediğimiz hesaplara tıklamayalım. Muazzam derece bir dolandırıcılar olayı ile karşı karşıyayız. Akla hayale gelmeyecek şeylerle insanlarımız kandırıyorlar” açıklamasına yer verdi.

Ertuğrul Gün - İsa Akar

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