Dolandırıcıların tuzağını jandarma bozdu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Küçükdona köyünde bir kadın 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak eşi N.G.'nin evdeki 3 bileziği alarak oğluna acil para yatırması gerektiğini belirterek ilçeye gittiğini söyledi. Eşinin telefonun sürekli meşgul olduğunu dile getiren kadın dolandırılma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir bankaya ait ATM önünde N.G.'yi gördü. Bir taraftan ATM'ye para yatırmaya çalışan diğer taraftan da telefonla görüşen N.G.'nin hal ve hareketlerinden heyecanlı ve korktuğunu gören Jandarma ekipleri, şahsa kiminle görüştüğü sordu. N.G'nin oğluna para yatırması gerektiğini belirtmesi üzerine jandarma, şahsın elindeki telefonu alarak talihsiz adamı dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtardı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede şüpheli tespit edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammed Muttalip Yalçın

