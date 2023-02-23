Dolandırıcıların yeni hedefi 'Biyometrik fotoğraflar'

Dolandırıcıların hedefinde bu sefer de fotoğrafçılar vardı. Eskişehir'de fotoğrafçılık yapan İdris İbiş, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen mesaj ile şaşırdı. İlk başlarda müşteri zannettiği şahsın biyometrik ve vesikalık fotoğraf datası istediğini belirten İbiş, telefondaki kişinin bilgisayarındaki tüm verileri istemesi üzerine şoke oldu. Özellikle biyometrik fotoğraf datalarının sahte kimlik, ehliyet, pasaport yapımı gibi işlerde kullanılacağından şüphelenen fotoğrafçı İdris İbiş, önce polise ardından adli makamlara ulaştı. Üçüncü şahıslara veri aktarımının büyük suç olduğunu öğrendikten sonra meslektaşlarını da dikkatli olması konusunda uyaran İbiş, “Ne kadar para teklif edilirse edilsin biyometrik ve vesikalık verilerinin aktarılmaması gerekiyor” dedi.

“Paranın problem olmadığını söyleyerek dataları satın almak istediler”

Kendisine mesaj atan şahsın para teklif ettiğini belirten İdris İbiş, olayla ilgili polise ve adli makamlara ulaştığını söyledi. Çevresindeki fotoğrafçı arkadaşlarına da aynı teklifin yapıldığını belirten İbiş, “Öncelikle bir müşterinin mesaj attığını düşünmüştük. ‘Bize vesikalık, biyometrik datası verir misiniz?' dedi. Biz de kendi vesikalık biyometrik datasını istediğini zannettik. Soru sorduk. İsim ve soy isim istedik datasını bulmak için. Ama bize genel olarak bizde olan bütün vesikalık biyometrik datalarını satın almak istediğini söyledi. Paranın problem olmadığını söyleyerek, ‘İstediğiniz kadar para veririz. Hepsini satın almak istiyoruz' dediler. Biz de bunun suç teşkil ettiğini bildiğimiz için cevap vermedik ve gerekli makamlara ulaştık. İlk önce 112'yi aradık. Orada bizi direk siber suçlara bağladılar. Savcılığa gitmemizi ve kolluk kuvvetlerinden bilgi almamızı söylediler. Hızlı bir şekilde gidip sorduk. Sorduğumuzda bize bunun çok büyük bir suç olduğunu ve kât'iyetle veri aktarımı yapmamamız gerektiğini söylediler. Biz de veri aktarımı yapmadık ve bütün fotoğrafçı arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Sorduğumuzda da civarımızdaki bütün fotoğrafçıları aradıklarını ve aynı şekilde isteklerde bulunduklarını gördük” dedi.

“Biyometrik verileriyle birçok suç için sahtecilik yapılabilir”

Sadece fotoğrafçılarda bulunan ve kötü niyetli üçüncü şahısların eline geçtiğinde kimlik, ehliyet ve pasaport sahteciliği yapılabilecek biyometrik fotoğraf dataları için dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İbiş, şu ifadeleri kullandı:

“Biyometrik verisi çok büyük bir veridir. Bununla beraber sahte kimlik, sahte ehliyet, sahte pasaport gibi şeylerin kullanılabileceği terör ve kredi çekme gibi işlemler sağlanabiliyor. Böylelikle birçok suç oluşabiliyor. Bundan dolayı bu verilen üçüncü şahıslara aktarılmaması gerekiyor. Olay kât'iyetle para değil. Ne kadar para teklif edilirse edilsin biyometrik ve vesikalık verilerinin aktarılmaması gerekiyor.”

Ali Furkan Çetiner - Güvenç Açaroğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.