Dolandırıcıların yeni oyunu; ‘Günlük 2 bin 800 lira kazan'

Siber korsanların dolandırıcılık tuzaklarına yenisi eklendi. Cep telefonu kullanıcılara gönderilen SMS'lerle vatandaşı ağlarına düşürmeyi amaçlıyorlar. Cep telefonu kullanıcılarına günlük bir saat çalışmayla 1000 lira ile 2 bin 800 lira kazanma fırsatı sunulduğu iddia edilerek linke tıklamaları konusunda telkinde bulunan bir SMS gönderiliyor. Linke tıklayan kullanıcılar bu andan itibaren çetenin ağına düşmüş oluyor. Siber zorbalar, oltalama diye tabir edilen bu yöntemle o noktadan sonra kişinin, banka hesaplarından sosyal medyasına kadar bütün kişisel bilgilerine ulaşabiliyor.

Ali Canberk Özbuğutu

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