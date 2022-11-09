İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dolandırıcıların yeni oyunu; ‘Günlük 2 bin 800 lira kazan'

Dolandırıcıların yeni oyunu; ‘Günlük 2 bin 800 lira kazan'
Dolandırıcıların yeni oyunu; ‘Günlük 2 bin 800 lira kazan'

Dolandırıcıların yeni tuzağı akıllara durgunluk verdi. Vatandaşı, SMS göndererek günlük 2 bin 800 lira kazanma vaadiyle linke yönlendirip ağına düşürmeye çalışıyorlar.

Siber korsanların dolandırıcılık tuzaklarına yenisi eklendi. Cep telefonu kullanıcılara gönderilen SMS'lerle vatandaşı ağlarına düşürmeyi amaçlıyorlar. Cep telefonu kullanıcılarına günlük bir saat çalışmayla 1000 lira ile 2 bin 800 lira kazanma fırsatı sunulduğu iddia edilerek linke tıklamaları konusunda telkinde bulunan bir SMS gönderiliyor. Linke tıklayan kullanıcılar bu andan itibaren çetenin ağına düşmüş oluyor. Siber zorbalar, oltalama diye tabir edilen bu yöntemle o noktadan sonra kişinin, banka hesaplarından sosyal medyasına kadar bütün kişisel bilgilerine ulaşabiliyor.

Ali Canberk Özbuğutu

İLGİLİ HABER
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Böyle dolandırıcılık görülmedi!
İLGİLİ HABER
Trafik cezasını ödemek isterken parasını dolandırıcılara kaptırdı Trafik cezasını ödemek isterken parasını dolandırıcılara kaptırdı
İLGİLİ HABER
Milyonluk dolandırıcılık olayında 5 ilde geniş çaplı soruşturma: 3 gözaltı Milyonluk dolandırıcılık olayında 5 ilde geniş çaplı soruşturma: 3 gözaltı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.