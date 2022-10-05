Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte bankacılık uygulaması

Dolandırıcılar, yeni bir sahte bankacılık uygulaması ile dolandırıcılık yöntemi geliştirdi. Medya Danışmanı Alaattin Çağıl da bu yönteme karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Dolandırıcıların nasıl bir yol izlediğini anlatan Çağıl, "Dolandırıcılar, yeni satın aldığınız ürünler için para transfer edilmemiş gibi görünen sahte bir bankacılık uygulaması kullanıyor,. Satılmakta olan ürünü teslim etmek için bir görüşme talep ediyorlar ve gayet normal bir şekilde yeni bir ürün satın alan kullanıcı görüşmeyi kabul ediyor. Bankadaki ödemeleri henüz aktarılmamış olan kullanıcılar bu tuzağa düşüyor ve dolandırıcılar ile görüşüyor. Vatandaşlar, banka bilgilerini suçlunun telefonundaki sahte bir uygulamaya eklemiş oluyor ve her şey bu hareketten sonra başlıyor. Dolandırıcılar bu işlemin ardından herhangi bir paranın başarıyla transfer edildiğini gösteren sahte bir ekran üretiyor. Fakat kurban hesabını kontrol ettiğinde ise paranın gerçekten transfer edilmediğini görür. Dolandırıcı daha sonra bankasını aramış gibi yapıyor ve bu sırada tüm bilgilerini almış oluyor. Kurbanın kendisine bu problemin 2 saat kadar sürebileceği söyleniyor fakat 2 saat sonra kişilere tekrar ulaşabilmek mümkün olmuyor. Alınan bilgiler ile başka alışverişler yapılıyor" dedi.

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