Dolandırıcılığın böylesi... Sahte kiralama sözleşmesi düzenleyip, 850 bin TL'lik dozer aldılar

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan A.K. (45), 850 bin TL değerindeki dozerini sosyal medya üzerinden kiraya çıkardı. İlanı görerek şahısla irtibata geçen G.Ö. (50) ve M.K. (47), sahte kiralama sözleşmesi düzenleyerek, dozeri Kayseri'ye getirdi. Dolandırıldığını anlayan A.K.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dozerin ilk olarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan T.V.'ye, ardından Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan H.T.'ye, sonrasında ise satıldığı, ardından da Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan D.H.'ye satıldığını tespit eden ekipler, dozeri Denizli'de çekicinin üzerinde yakaladı.

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