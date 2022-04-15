İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı

Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı
Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde satışa çıkarılan besi çiftliğini alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hâkim karşısına çıkan Kamerun uyruklu şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı - Tıkla İzle

Alpu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde ikamet eden besi çiftliği sahibi İ.C.'nin 60 bin 950 dolar dolandırdığı olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda daha önce yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı. Derinleşen incelemelerin ardında dolandırıcılık olayıyla ilgisi olduğu tespit edilen Eugene Armand Bengono Kamatcha, İstanbul'da kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanmış ve Eskişehir'e getirilmişti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin İstanbul'daki evinde yapılan aramalarda ise 100'lük banknotlar halinde 1 milyon 130 bin sahte ABD Doları, 200'lük banknotlar halinde sahte 500 bin Euro, çok miktarda sahte para kalıbı ve değişik isimlere ait 5 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Kamerun uyruklu Eugene Armand Bengono Kamatcha, sevk edildiği Beylikova Adliyesi'nde ‘nitelikli dolandırıcılık' ve ‘parada sahtecilik' suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Kamerun uyruklu şüpheli, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Ali Furkan Çetiner
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.