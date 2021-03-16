Dolandırıcılıkla suçlanan eğitimci: 'Usulsüz bir şey yapmadım'

Geçtiğimiz hafta Fadime Özsu, kardeşi Nuray F.'nin kendisini, oğlu Ali Doğan Özsu'yu ve birçok kişiyi kurduğu özel eğitim merkezine ortak etme vaadiyle dolandırdığını öne sürdü. Bu sırada Ali Acar isimli bir mağdur ise kendisinin dolandırılmasının yanı sıra tehdit edildiğini ve ‘Seni Cemal Kaşıkçı gibi öldürürüz. Kimse cesedini bulamaz' dendiğini söyledi. Dolandırıldıklarını öne süren mağdurların haber olmasının ardından iddiaların odağındaki Nuray F., gazetecilere konuştu.

Dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen Nuray F., “Ben bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu hakaret, tehdit ve rencide edici davranışlardan dolayı kendimi savunma gereği buldum. Ablamdan herhangi bir altın veya para almadım. Çünkü ablamın böyle para verecek gücü yok. Kendisini zor geçindiren bir insan” diye konuştu.

Ali Acar'ın da tefeci olduğunu, kendisinin kimseyi dolandırmadığını iddia eden Nuray F., “Ali Acar'a herhangi bir şekilde borcum yoktur. Borcumun tamamını kendisine ödedim. Beni rencide etmek adına ve bazı şeyleri örtbas etmek adına benim karşıma çıkmaktadırlar. Ben usulsüz hiçbir şekilde tebligat yollamadım. Usulsüz hiçbir şey, yasalara aykırı hiçbir şey yapmadım ben. Zaten ben de bir öğretmenim. Yasalarla iç içe yaşıyorum ve bu bana yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Ali Acar'ı tehdit etmediğini de söyleyen Nuray F., “Ben kimseyi tehdit etmedim. Tehdit edebilecek durumda değilim. Benim öyle bir kişiliğim yok. Kimseyi tehdit etmedim. Kimseye hakaret etmedim, kimseye zorla bir şey yapmadım. Herkes bana neden cephe aldı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

