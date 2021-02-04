Dolandırılıyordu, Jandarma son anda engelledi

Edinilen bilgiye göre, Karabörtlen mahallesinde oturan Halil Kocaman isimli yaşlı vatandaşı telefon ile arayan ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan şüpheli, banka kartlarına bloke konulduğunu, tüm parasını çekip başka hesaba aktarması gerektiği söylendi.

Olayın Körabörtlen Jandarma Karakol ekiplerine bilgi verilmesi üzerine yapılan araştırma sonucu, mağdur Halil Kocaman'ın bankada bulunan 25 bin TL parasını çekip telefondaki şahsın vermiş olduğu İban numarasına yatıracağı esnada şahsa müdahale edilerek parayı İban numarasına göndermesi engellendi.

Telefondaki şahsın vermiş olduğu İban numarasından şüpheli şahsın kimlik bilgilerine ulaşılarak, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Bekir Tosun

