Dolap yeni reklam filmi ile yayında

Alıcı ve satıcıları buluşturan Türkiye'nin en büyük ikinci el ürün platformlarından Dolap'ın "Dolap'ta değiştir, değerlendir" sloganıyla seslendiği yeni reklam filmini yayınladı. Verilen bilgiye göre, üç farklı senaryo ile ikinci el alışverişte fonksiyonel faydaların yanında duygusal faydalar da sağladığına değinen platform, ister alıcı ister satıcı olsun kullanıcıların hayatlarının farklı dönemlerindeki değişen istek ve ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceklerini eğlenceli bir dille anlatıyor.

Raket, tencere ve kol çantasının yeni sahiplerini bulduğu reklam filmlerinde "Dolabındakiler artık senin değilse, Dolap'ta yeni yeri bulsun" söylemine vurgu yapılıyor.

