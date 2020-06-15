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Dolaptaki zuladan kaçak cep telefonları çıktı

Dolaptaki zuladan kaçak cep telefonları çıktı
Dolaptaki zuladan kaçak cep telefonları çıktı

Adana'da bir cep telefonu satışı yapılan iş yerinde, dolabın içindeki gizli bölmede kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Dolaptaki zuladan kaçak cep telefonları çıktı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Çakmak Caddesi'nde bulunan bir iş merkezindeki 5 ayrı iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis iş yerlerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 150 bin lira olan 161 tuşlu, 45 dokunmatik, 16 tablet ele geçirildi.

Bir iş yerinde zanlının kaçak cep telefonlarını dolabın içine yaptırdığı ayrı bir bölmede sakladığı tespit edildi. Dolap içindeki dolap polisi bile şaşkına çevirdi. Kaçak cep telefonları gizli bölmeden çıkarılarak el konuldu.
Gözaltına alınan C.Y., M.Ü., A.K. ve N.K. adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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