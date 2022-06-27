Dolar 16,32 seviyesinde

İstanbul Kapalıçarşı'da 16,3260 liradan alınan dolar 16,3280 liradan, 17,1940 liradan alınan euro ise 17,1960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,37 liradan, euro ise 18,31 liradan satılmıştı.

Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı

BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.

Altındaki düşüş yüzde 3'ü geçti

Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.