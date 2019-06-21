Dolar da faiz de düşecek

Dünya, dolarda bambaşka bir senaryoya geçti. Haftalardır ABD Merkez Bankasının (FED) “faizde frene basacağı” beklentisi artık resmîleşti. Küresel ticaret savaşları ve global ekonomideki durgunluk sinyalleri bir süredir FED'den faiz indirimi beklentisini güçlendirmişti. Pahalı doların uluslararası arenada ABD'li şirketlerin rekabet gücünü düşürmesi üzerine, ABD Başkanı Trump da her fırsatta ısrarla faiz indirimi talebini vurguluyordu. Piyasalardaki fiyatlama da buna göre yapılıyordu. ABD piyasa faizleri haftalardır geriliyordu. Nitekim resmî açıklama, önceki akşam FED Başkanı Jerome Powell'den geldi. Birçok FED üyesinin faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü söyleyen Powell; bankanın, gelecek dönemde bu yönde adım atma ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Komitedeki üyelerin son dönemdeki ekonomik gelişmelerden dolayı endişelendiğini dile getiren Jerome Powell, daha gevşek bir para politikasının uygulanmasına ilişkin eğilimin güçlendiğinin altını çizdi. Powell; küresel büyümedeki yavaşlamanın ve Çin başta olmak üzere devam eden ticari müzakerelerinin, endişeler arasında yer aldığını söyledi. Powell, ekonomik büyümeye yardımcı olacak uygun araçları kullanmaya devam edeceklerini de dile getirdi.

TEMMUZ VE EYLÜLDE İKİ İNDİRİM GELİR

Analistler, FED'in mesajlarının, piyasa beklentilerinden bile “daha güvercin” olduğuna dikkat çekti. Goldman Sachs; FED'in temmuz ve eylül aylarında gösterge faizini 25'er baz puan düşürmesini beklediğini kaydetti. Bu arada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi de, risk görünümünün “aşağı yönlü” olduğunu, faiz indirimleri ve daha fazla parasal genişlemenin kuvvetli ihtimal dâhilinde olduğunu açıklamıştı.

GELİŞMELER BİZE OLUMLU YANSIYOR

En büyük iki merkez bankasının parasal genişleme sinyalleri, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişen ekonomilere fon akışının hızlanmasını, bu ülkelerde de faizlerin hızla geriye gelmesini sağlayacak. Son günlerde yüzde 24'lerden düşüşe geçen Türkiye gösterge faizi, dünkü işlemlerde yüzde 20 sınırına kadar geriledi. Analistler, önümüzdeki süreçte faizlerin daha da düşeceğini gören yatırımcıların; yüksek oranlardan tahvile hücum ettiğini, ilk etapta gösterge tahvilin yüzde 18-19 bandına kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

8,5'ÇİLER ŞİMDİ HESAP ZAMANI

Dövizin yükselişe geçtiği dönemlerde birçok fırsatçı, kuru, hiç görmediği 7,50-8,50 TL civarından hesaplıyordu. Böylece piyasadaki birçok üründe haksız fiyat artışları yapmışlardı. Şimdi bütün Türkiye, yeni oluşan değerlere göre mal ve hizmet fiyatlarında ciddi indirimlerin başlamasını bekliyor. Öte yandan önümüzdeki dönemde, enflasyonda da hızlı düşüş yaşanacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Edward Parker “Türkiye'de enflasyondaki düşüşün hızlanmasını bekliyoruz” dedi. Parker, Türkiye'nin toplam borç stokunun da GSYİH'ye oranının “düşük kalmasını beklediğini” söyledi.

6 TL'NİN ÜZERİ ARTIK ÇOK ZOR

Özellikle son bir yıldır kur saldırılarının açık hedefi olan Türkiye'de, Brunson krizinin ardından döviz mevduatları sürekli yükseliş kaydetti. Toplam mevduatlar içindeki ağırlığı da bugün yüzde 55'i aştı. Analistler, dövizle işi olmamasına rağmen her fırsatta dolar alan yerlileri, son gelişmeler konusunda ciddi şekilde uyarıyor. Doların artık barutunun tükendiğini vurgulayan analistler “ABD, bundan sonra bütün dünyada daha zayıf bir dolar istiyor. Bu durumda dolarda yeni yükselişlerin önü, sadece ekonomik verilere bakarsak çok da açık değil. İç gündemdeki seçim ve S-400 belirsizliği de ortadan kalkınca, orta vadede doların 5,20 TL'ye kadar gerilereme potansiyeli mevcut. Yukarı yönlü ataklarda ise, 6 TL'nin üzeri görülse bile satış fırsatı olacak ve buralarda çok kalıcı olmayacaktır” görüşünü savunuyor. Bu dönemde, henüz yüksek seyreden faiz oranlarından orta ve uzun vadeli mevduat veya tahvil almanın bir alternatif olabileceğini vurgulayan analistler “Çünkü faizler hızla gerileyecek. Riski sevenler, borsada da fırsat kollayabilirler” değerlendirmesinde bulunuyor.

BORSADA 100 BİN SESLERİ YÜKSELDİ

Faiz ve dövizde yaşanan gelişmeler, borsada da yakından takip ediliyor. Son günlerde 90 bin civarından yükselişe başlayan borsa, dün 96 bin puana yaklaştı. Faizlerde öngörülen gerileme, özellikle bankacılık sektörüne olumlu yansıyacak. Bu sebeple BİST 100 endeksinde, banka hisseleri öncülüğünde yükseliş hızlandı. Reel sektör firmalarında da hem finansman maliyetlerinin düşmesi hem artan tüketici güvenine paralel olarak ciroların artması bekleniyor. Analistler; 96 bin seviyesinin direnç olduğunu, olumlu havanın devamı hâlinde 100 bine doğru hareketin sürebileceğini belirtiyor.

Türkiye Gazetesi