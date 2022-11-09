Dolar ve Euro'nun turşusunu kurdu

Özellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla sonbahar aylarında hazırlanan turşular raflarda yerini aldı. Sofraların vazgeçilmezi olan ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen turşu en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Samsun'da 110 çeşit turşu kuran ve daha önce mandalina, limon, elma, çilek, erik, nar, kuşburnu, patlıcan, karpuz gibi mahsullerin turşusunu kuran Zakir Tozlu bu seferde dolar ile euronun turşunu kurdu. Zakir Tozlu, "İkisinin de fiyatı ateşli olunca bizde sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz" dedi.

Furkan Abrek Ünal – Berkay Yıldız



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.