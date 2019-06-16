Dolmabahçe Tüneli'nde feci şekilde ölen genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.25 sıralarında meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Buse Karabulut 34 FM 2494 plakalı motosikletle seyrettiği esnada önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle kendisi 40 metre ve motosikleti ise 65 metre sürüklenen genç kız, olay yerinde feci şekilde can vermişti. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Buse Karabulut'un geçtiğimiz 16 Aralık 2018 tarihinde “alkollü araç kullanmak” suçunda ehliyetine el konulduğu öğrenilmişti. Genç kızın cenazesi ise önceki gün Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Havuzlar Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedilmişti.

Genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak incelemeleri devam ettiği esnada Buse Karabulut'un kazadan sadece birkaç saat önce Beşiktaş Çarşı'da bir mekanda arkadaşlarıyla beraber sohbet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla sohbet ettiği görülen genç kızın mutlu olduğu görülüyor. Görüntüyü kaydeden kişi ise bir süre sonra kamerayı mekana doğru çeviriyor.

Öte yandan genç kızın yakın arkadaşlarından edinilen bilgiye göre, Karabulut'un gece durgun olduğu, içindeki bir sıkıntı olduğunu belirttiği ve bu ifadeleri nedeniyle arkadaşlarının kendisine motosiklete binmemesi, yola çıkmamasını söyledikleri öğrenildi.

Doğan Can Cesur