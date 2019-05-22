İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dolmabahçe Tüneli'nde tek teker kazası kamerada

Dolmabahçe Tüneli'nde tek teker kazası kamerada
Dolmabahçe Tüneli'nde tek teker kazası kamerada

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyreden genç, tek tekerlek üzerinde şov yapmak istediği esnada kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, hafif yaralı genç metrelerce sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu.

Dolmabahçe Tüneli’nde tek teker kazası kamerada - Tıkla İzle

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde motosikletliyle yolda giden Emrullah M., birlikte seyrettiği arkadaşlarına şov yapmak istedi. Genç sürücü bir süre sonra motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Ancak sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yerden kalkan genç koşarak sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı.  

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Sarımsak kebabı tarifi, Sarımsak kebabı Nasıl Yapılır?

Sarımsak kebabı tarifi burada... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.