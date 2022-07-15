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Dolmabahçe'de feci kaza kamerada!

Dolmabahçe'de feci kaza kamerada!
Dolmabahçe'de feci kaza kamerada!

Dolmabahçe’de seyir halindeki taksi yasak yerden aniden “u” dönüşü yapınca arkasından gelen motosikletli çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, savrularak metrelerce sürüklenen motosikletli koruyucu kıyafetleri sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Dolmabahçe’de feci kaza kamerada! - Tıkla İzle

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, Beyoğlu Kabataş istikametine seyir halinde olan taksici, yasak yerden aniden “u” dönüşü yapmak istedi. O esnada arkadan seyreden motosikletli taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletli yere savrularak metrelerce sürüklendi.

Motosikletli metrelerce sürüklendi

Motosikletin de sürüklendiği kaza sonucu genç sürücü, koruyucu kıyafetleri sayesinde hafif şekilde yaralandı. Kazanın şokunu atlatarak bir süre sonra ayağa kalkan motosikletli vatandaşların yanına gitti. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli ayakta tedavi etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Doğan Can Cesur
 

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